بالاسترليني.. سعر غير متوقع لفستان سيرين عبد النور

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود ذات القماش المطرز بالكامل.

حمل فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها توقيع ALEXANDRE VAUTHIER، وبلغ سعر التصميم 6000 جنيه استرليني، أي ما يعادل 236 ألف جنيه مصري.

تزينت سيرين عبد النور ببعض المجوهرات الألماسية البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، وأنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.