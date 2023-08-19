شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

تداول خلال الأيام الماضية رواد مواقع التواصل الأجتماعي صورا و فيديوهات لـ محشي التين الشوكي وطريقة عمله، وهو ما أثار الجدل على السوشيال ميديا.

علقت الشيف سلوى عبده على انتشار صور محشي التين الشوكي قائلة: "بجد عيب، عيب لما توصل بينا التفاهة لكدا،هو الكرنب والبتنجان والكوسة والفلفل وورق العنب وكل الخضار اللي خلقه ربنا كانوا قصروا معانا في أيه؟ خلاص هناكل زبالة.. بلاش قرف بقي عيب بجد."

أضافت الشيف سلوى عبده عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،:"بما ان الناس داخله تتلكك وتقول بنتريق علي نعمة ربنا ..كدا يبقي قشر البطاطس نعمه ربنا وقشر البصل نعمه ربنا وقشر البرتقال نعمة ربنا كلوهم اوعوا ترموهم ..اصل اللي عرفت توفر رز 25 جنيه، وبصل25 جنيه، وطماطم 15 جنيه، وسمن وخضره وتوابل وفراخ وشوربه تسقي بيها مش قادرة توفر أي نوع خضار تحشيه.. بطلوا فلسفة شوية، ولا هو خالف تعرف….شكلنا بقي مقرف بجد قدام كل الدول."