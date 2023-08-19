بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت جنا أبنة عمرو دياب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أبنة عمرو دياب بإطلالة كاجوال ملفتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه بنطلون جينز وكشفت إطلالتها عن قوامها الرشيق.

وتزينت ابنة عمرو دياب ببعض الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها الكاجوال، مما منحها طلة متكاملة و نالت إعجاب متابعيها على الانستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة عمرو دياب على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

جنا عمرو دياب