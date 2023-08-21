في عيد ميلادها| 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة حمدي الميرغني

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

تألقت زوجة حمدي الميرغني في حفل عيد ميلادها بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية اتسمت باللون الميتالك ونسقت معها توب باللون الموف الفاتح.

أنتعلت زوجة حمدي الميرغني حذاء صيفي مسطح باللون الذهبي، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

من جانب آخر تعتبر زوجة حمدي الميرغني من المشاهير التي تهتم بالموضة و تحرص على مواكبة أحدث الصيحات وهو ما كشفته صورها على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام.

إليكم الصور…

زوجة حمدي الميرغني

زوجة حمدي الميرغني

زوجة حمدي الميرغني

زوجة حمدي الميرغني

زوجة حمدي الميرغني

زوجة حمدي الميرغني

زوجة حمدي الميرغني

زوجة حمدي الميرغني

زوجة حمدي الميرغني