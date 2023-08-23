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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

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وتألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت تي شيرت أسود اللون ونصف كم، ونسقت معه بنطلونًا بنفس اللون من ماركة نايك.
وانتعلت ياسمين صبري حذاءً رياضيًا مسطحًا أنيقًا مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البينك، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.


ولفتت ياسمين صبري الأنظار في الفيديو بساعة يد فخامة من Patek Philippe..

واتسم جسد الساعة المصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، طوق مثبت مرصع بـ 56 قطعة ماس، ميناء الأوبالين البني الذهبي وأسوار من الذهب الوردي عيار 18 قيراط.
وتحتوي ساعة ياسمين صبري على حركة الساعة على 29 من الأحجار الكريمة و 45 ساعة احتياط، وقد بلغ سعر الساعة 105.000 دولار أمريكي.

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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