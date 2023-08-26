تعليق غير متوقع من أمينة شلباية على إطلالة أسما شريف منير|شاهد

تصدرت أسما شريف منير مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت على السجادة الحمراء في حفل مهرجان القاهرة للدراما بإطلالة ملفتة للأنظار.

حيث أثارت أسما شريف منير جدلا واسعا على السوشيال ميديا ، بعد ظهورها بدون شعر و بفستان سهرة ملفت للأنظار في المهرجان.

علقت أمينة شلباية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، على إطلالة أسما شريف منير في حفل مهرجان القاهرة قائلة:"متتدخلوش في اللي ملكوش فيه!!..اصح حاجة وأنسب حل لو الشعر محروق أو تعبان هو اللي عملته الحل الوحيد لو شعرنا وصل لمرحلة كبيرة من التلف أنه يتقص لأن دا بيكون شعر ميت مش هيجيب معاه أي نتيجة مهما استخدمنا شامبو او كريم او اي حاجة في الدنيا مش هيعالجه غير القص."

كتبت:" الخطوة دي جريئة جدا ومش بقول لأي حد أنه يعملها بس هي حاجة صحية جدا وشعرها لما يطلع هيطلع قوي و صحي جدا لو مفيش أي مشاكل صحية داخلية."



