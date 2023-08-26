لوك جديد.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون اللبني المزين بالكامل، ما زاد من أناقتها.

انتعلت نيرمين الفقي حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الفضي، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نيرمين الفقي على تسريحة شعر بسيطة و مميزة، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمالها.

نيرمين الفقي

نيرمين الفقي