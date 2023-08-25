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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان محتشم... زوجة سامح حسين تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة للدراما

زوجة سامح حسين
زوجة سامح حسين

تألقت زوجة الفنان سامح حسين مساء أمس، وذلك خلال مشاركتها في  حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية بمدين العلميين الجديدة.

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خطفت زوجة سامح حسين الأنظار في الحفل بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها.

كما تميز فستان زوجة سامح حسين بالقماش المزين بنقوشات الورد التي جمعت بين اللون الموف و الأحمر، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، نسقت زوجة سامح حسين حجاب متناسق مع لون الفستان، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و التي كشفت عن جمالها الطبيعي.

 

زوجة سامح حسين
زوجة سامح حسين
زوجة سامح حسين
زوجة سامح حسين
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