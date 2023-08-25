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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوك جريء.. دينا الشربيني تفاجئ جمهورها بفستان ملفت في حفل القاهرة للدراما

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تألقت الفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال مشاركتها في حفل  توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بمدينة  العلمين الجديدة.

 

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خطفت دينا الشربيني الأنظار في الحفل بإطلالة ملفتة و راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأخضر و الأزرق و بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

انتعلت دينا الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دينا الشربيني على تسريحة شعر متناسقة مع إطلالتها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

 

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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