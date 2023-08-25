مختلفة وأنيقة.. هبة مجدي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة في العلمين

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي مساء الخميس في مدينة العلمين.

خطفت هبة مجدي الأنظار بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت فستان أتسم بصيحة الأوف شودل المزين بالورد وتميز التصميم باللون الفضي الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

انتعلت هبة مجدي حذاء صيفي ذا كعب عالي، مع كلاتش صغير الحجم باللون الفضي المطرز، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبة مجدي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على المتناسقة مع لون إطلالتها.

هبة مجدي

هبة مجدي

هبة مجدي