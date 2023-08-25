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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها الأخير.. ملابس وضعت أسما شريف منير في مأزق

أسما شريف منير
أسما شريف منير

تصدرت أسما شريف منير مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها الصادم أمس أثناء حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية .

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ظهرت أسما شريف منير بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت فستان طويل مكشوف من البطن واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل.

وفاجأت أسما شريف منير متابعيها و جمهورها بحلق شعرها وهو ما أثار الجدل على مواقع السوشيال ميديا، ولم تكن هذه المرة الأولي التي تثير فيها أسما شريف منير الجدل.

فهي من المشاهير التي تحرص من حين لآخر الظهور بـ لوك وإطلالات جديدة ومختلفة، ولكن على الرغم من ذلك يعرضها هذه الأمر للعديد من الأنتقادة من قبل متابعيها على السوشيال ميديا.

إليكم الصور….

 

أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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