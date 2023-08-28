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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

حرصت الفنانة نرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نرمين الفقي في الصورة بإطلالة صيفية لافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت نرمين الفقي حذاء مسطحا صيفيا باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نرمين الفقي على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

 

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
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