نشرة المرأة و الصحة.. أمينة شلباية تعلق على إطلالة أسما شريف منير.. سعر فستان منة شلبي بمهرجان القاهرة للدراما

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدرت أسما شريف منير مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت على السجادة الحمراء في حفل مهرجان القاهرة للدراما بإطلالة ملفتة للأنظار.

مرض السكري من الأمراض المزمنة، ولا يمكن تفادي الإصابة بداء السكري من النوع الأول، ولكن خيارات نمط الحياة الصحي التي تساعد على علاج مقدمات السكري وداء السكري من النوع الثاني وسكري الحمل

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في جدة.



سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

تألقت الفنانة منة شلبي مساء يوم الخميس خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي في مدينة العلمين، بإطلالة راقية.