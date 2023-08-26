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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة.. أمينة شلباية تعلق على إطلالة أسما شريف منير.. سعر فستان منة شلبي بمهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير
أسما شريف منير

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تعليق غير متوقع من أمينة شلباية على إطلالة أسما شريف منير|شاهد

تصدرت أسما شريف منير مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت على السجادة الحمراء في حفل مهرجان القاهرة  للدراما بإطلالة ملفتة للأنظار.

احم نفسك من مرض السكري باتباع 4 نصائح.. تعرف عليها

مرض السكري من الأمراض المزمنة، ولا يمكن تفادي الإصابة بداء السكري من النوع الأول، ولكن خيارات نمط الحياة الصحي التي تساعد على علاج مقدمات السكري وداء السكري من النوع الثاني وسكري الحمل

من الأجمل ؟ ... أحلام و بوسي شلبي بنفس الفستان| شاهد

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في جدة.


سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

تألقت الفنانة منة شلبي مساء يوم الخميس خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة للدراما  في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي في مدينة العلمين، بإطلالة راقية.

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