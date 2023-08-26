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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احم نفسك من مرض السكري باتباع 4 نصائح.. تعرف عليها

طرق الوقاية من مرض
طرق الوقاية من مرض السكري

مرض السكري من الأمراض المزمنة، ولا يمكن تفادي الإصابة بداء السكري من النوع الأول، ولكن خيارات نمط الحياة الصحي التي تساعد على علاج مقدمات السكري وداء السكري من النوع الثاني وسكري الحمل.

 

طرق الوقاية من مرض السكري

 

ويمكن لاتباع بعض النصائح أن تساعد في الوقاية من مرض السكري، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي ، وتشمل هذه الخيارات ما يلي:

 

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_ تناول أطعمة صحية:

ويمكن لإختيار أطعمة منخفضة الدهون والسعرات الحرارية وغنية بالألياف، والتركيز على تناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة، وتناوَل مجموعة متنوعة من الأطعمة لتجنُّب الشعور بالملل.

 

_ ممارسة المزيد من الأنشطة البدنية :

ويمكن للحرص على ممارسة الأنشطة الهوائية المعتدلة لمدة 30 دقيقة تقريبًا كل يوم خلال معظم أيام الأسبوع، أو اجعل هدفك ممارسة الأنشطة الهوائية المعتدلة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا. 

 

على سبيل المثال، قم بنزهة سريعة يوميًا، وإذا كان التمرين لمدة طويلة لا يناسبك، فقسِّم مدة التمرين إلى فترات أقصر على مدار اليوم.

 

طرق الوقاية من مرض السكري

 

_ التخلص من الوزن الزائد :

وإذا كان وزنك زائدًا، فيمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري بإنقاص 7% من وزن جسمك، على سبيل المثال، إذا كنت تزن 200 رطل (90.7 كيلوغرامًا)، فإن إنقاص 14 رطلاً (6.4 كجم) من وزنك يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض السكري.

 

لكن يجب تجنب إنقاص الوزن أثناء الحمل. وعلى الحامل أن تتحدث إلى الطبيب بشأن زيادة الوزن المناسبة لصحتها أثناء فترة الحمل.

 

ولإبقاء وزنك ضمن النطاق الصحي، ركّز على إجراء تغييرات على المدى الطويل في عادات تناول الطعام وممارسة الرياضة، وتذكّر فوائد إنقاص الوزن، مثل: المحافظة على صحة القلب والحصول على المزيد من الطاقة وتعزيز الرضا عن النفس.

 

_ الأدوية : 

وفي بعض الاحيان تكون الأدوية من ضمن الخيارات المتاحة. وقد تقلل أدوية السكري الفموية مثل الميتفورمين (Glumetza، وFortamet، وغيرهما) من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري. 

 

ولكن تُعد خيارات نمط الحياة الصحي مهمة، إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري، فافحص نسبة السكر في الدم مرة كل عام على الأقل للتأكد من عدم إصابتك بالنوع الثاني من مرض السكري.

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