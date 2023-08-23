ما علاقة أمراض الكلى بمشاكل ضغط الدم؟.. لن تتوقعها

يتاثر ضغط الدم عند الإصابة بأمراض الكلى، وذلك لأن أمراض الكلى تؤدي إلى اضطراب مستوياته، لذلك يجب على المرضى ان تنتظم في قياس ضغط الدم باستمرار.

علاقة الإصابة بأمراض الكلى وتأثيرها على ضغط الدم

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن أمراض الكلى تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف حسام موافي، إلى أن أرتفاع ضغط الدم يؤثر عكسيا بالسلب على وظائف الكلى، وذلك لأن الكلى تعتمد ضغط الدم لأداء وظائفها بكفاءة.

علاقة الإصابة بأمراض الكلى وتأثيرها على ضغط الدم

وتابع موافي خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الكلى تحتوي على مليون مصفاة تعمل على تخليص الجسم من السموم، و يوميًا تقوم بتصفية 180 لتر دم.

وأشار حسام موافي، إلى أنه الكلى تعتمد على ضغط الدم للعمل جيدًا أكثر من الطاقة، لذلك عند ارتفاع ضغط الدم تتأثر الشرايين الموصلة إلى الكلى.