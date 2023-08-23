عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما علاقة أمراض الكلى بمشاكل ضغط الدم؟.. لن تتوقعها

علاقة الإصابة بأمراض
علاقة الإصابة بأمراض الكلى وتأثيرها على ضغط الدم  

يتاثر ضغط الدم عند الإصابة بأمراض الكلى، وذلك لأن أمراض الكلى تؤدي إلى اضطراب مستوياته، لذلك يجب على المرضى ان تنتظم في قياس ضغط الدم باستمرار.

 

علاقة الإصابة بأمراض الكلى وتأثيرها على ضغط الدم

 

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن أمراض الكلى تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

 

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

 

وأضاف حسام موافي، إلى أن أرتفاع ضغط الدم يؤثر عكسيا بالسلب على وظائف الكلى، وذلك لأن الكلى تعتمد ضغط الدم لأداء وظائفها بكفاءة.

 

علاقة الإصابة بأمراض الكلى وتأثيرها على ضغط الدم

 

وتابع موافي خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الكلى تحتوي على مليون مصفاة تعمل على تخليص الجسم من السموم، و يوميًا تقوم بتصفية 180 لتر دم.

 

وأشار حسام موافي، إلى أنه الكلى تعتمد على ضغط الدم للعمل جيدًا أكثر من الطاقة، لذلك عند ارتفاع ضغط الدم تتأثر الشرايين الموصلة إلى الكلى.

الكلى أمراض الكلي ضغط الدم وظائف الكلى السموم الشرايين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي خلال ساعات .. تفاصيل

المجلس السابق وطني | وزير الرياضة يزف نبأ سارًا لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

سببان يزيدان من الإصابة بسرطان الثدي.. احذريهما بالكشف المبكر

نشرة المرأة والصحة: دراسة تحذر من إصابة مليار شخص بهذا المرض في المستقبل .. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

بلاش سلام باليد.. نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

حلويات أمريكية.. طريقة عمل بودينج البراونيز

من غير أدوية وبالاعشاب.. علاج الانفلونزا للمرضعة بإتباع هذه النصائح 

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل شوربة خضار بالشعيرية

علامات تظهر على العين تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احذرها

من الوصفات العربية.. طريقة عمل قمح بالخلطة خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

سوء التنظيم أغضب الموسيقار.. سر انسحاب عمر خيرت من حفل التجمع

محمد مصيلحي يفجّر مفاجأة: الأهلي عرض علينا كهربا ضمن صفقة مروان عطية

في ذكرى ميلاده .. حينما أفلس عبد السلام النابلسي قبل رحيله

في صفقة تبادلية|ناقد رياضي يكشف سبب رفض الاتحاد السكندري ضم كهربا لصفوفه

زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب بحر قزوين

لأول مرة بعد شائعة وفاتها.. شيرين الشايب ترد: حرام عليكوا تروعوا الناس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما علاقة أمراض الكلى بمشاكل ضغط الدم؟.. لن تتوقعها

لن تصدق.. نيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

عشبة رخيصة تحميك من أخطر الأمراض وتزيد الذكاء

كيف تحمى أطفالك من عدوى القمل

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ