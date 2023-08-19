يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

على الرغم من أن البالغين عادةً ما يحصلون على مقدار من فيتامين د من الطعام أقل من الموصى به، إلا أن التعرض للشمس يمكنه تعويض الفارق.

علامات نقص فيتامين د عند الرجال

وبالنسبة لمعظم البالغين، لا يمثل نقص فيتامين د مشكلة، ولكن قد يكون لدى بعض المجموعات، وخاصةً الأشخاص الذين يعانون من السمنة وذوي البشرة الداكنة والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مستويات أقل من فيتامين د بسبب نظامهم الغذائي، أو تعرضهم القليل للشمس، أو أي عوامل أخرى.

ويعد المقدار الغذائي المسموح به للبالغين من فيتامين د يوميًا 600 وحدة دولية (IU)، ويمكن أن يصل إلى 800 وحدة دولية يوميًا للأشخاص الأكبر من 70 عامًا.

للحصول على الكمية الموصى بها من فيتامين د يمكن تناول الأسماك الدهنية، مثل: السلمون والسلمون المرقط والتونة، أو الأطعمة المدعمة، مثل: الحليب والزبادي.

علامات نقص فيتامين د عند الرجال

ومن علامات نقص فيتامين د عند الرجال، الإصابة بما يلي :

_ الاكتئاب :

حسب إحدى الدراسات هناك دليل يُظهر وجود علاقة بين الحالة المزاجية ومستويات فيتامين د، حيث ارتبط نقص فيتامين د بالاكتئاب.

_ القلق :

وجدت إحدى المراجعات أن مستويات فيتامين د، كانت منخفضة لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق، وكذلك لدى المصابين بالاكتئاب.

_ مشاكل العضلات :

ووجدت إحدى الدراسات أن 71% من الأشخاص الذين يعانون من آلام العضلات هم في الواقع لديهم نقص في الفيتامين د.

_ أمراض القلب :

وأفادت دراسة حديثة أن نقص فيتامين د يزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب وأمراض القلب الإقفارية.