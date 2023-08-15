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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

عكس المتوقع .. دراسة تكشف تأثير سماع الموسيقى وشرب القهوة على المخ

فوائد مذهلة لسماع
فوائد مذهلة لسماع الموسيقى وشرب القهوة  

لا يقتصر سماع الموسيقى على الإستمتاع فقط، فقد كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون من كلية تاندون للهندسة في جامعة نيويورك، أن الموسيقى والقهوة يمكن أن تساعد على تعزيز الأداء المعرفي.

 

فوائد مذهلة لسماع الموسيقى وشرب القهوة

 

وتابع الباحثون، أن نشاط الدماغ كان اعلى بكثير  أثناء الاختبارات المعرفية عند سماع الموسيقى وتناول القهوة واستنشاق العطور، وفقا لما نشر في موقع Nature Scientific Reports.

 

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واكتشف العلماء، زيادة نشاط موجات الدماغ المرتبط بأقصى أداء معرفي، عندما يبدأ الأشخاص سماع الموسيقى أو شرب القهوة.

 

وقالت روز فقيه استاذة في كلية الهندسة الطبية الحيوية بجامعة نيويورك، أن الاختبارات المعرفية كانت في اعلى درجاتها عند الاستماع إلى الموسيقى وشرب القهوة  واستنشاق العطور.

 

فوائد مذهلة لسماع الموسيقى وشرب القهوة

 

وأشارت روز فقيه أن الموسيقى والقهوة غيرت بشكل ملموس علامات الأداء المعرفي للمشاركين، مما جعلهم في حالة ذهنية فسيولوجية يمكنها تعديل أدائهم في مهام الذاكرة العاملة التي كانوا يؤدونها.

 

وحدد الباحثون بدقة المنشطات التي تسبب زيادة نشاط الموجات الدماغية، وهي حالة مرتبطة بأعلى أداء معرفي. وتبين أن التأثير الإيجابي للعطور كان اقل من تأثير القهوة والموسيقى.

الموسيقى القهوة نشاط الدماغ الأداء المعرفي العطور

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