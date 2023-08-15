بدون أدوية.. أحذر الإصابة بمرض النقرس بإتباع هذه النصائح

مرض النقرس صورة معقدة من التهاب المفاصل قد تصيب أي شخص، ويتسم هذا المرض بنوبات ألمه المفاجئة الحادة، والتورم والاحمرار والشعور بالألم عند اللمس في واحد أو أكثر من المفاصل، وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الأكبر.

طرق علاج مرض النقرس

قد تحدث نوبة النقرس فجأة، وغالبًا ما توقظك في منتصف الليل بشعور حارق في إصبع قدمك الأكبر، ويكون المفصل المصاب ساخنًا ومتورمًا وتشعر فيه بألم شديد عند اللمس، إلى درجة أن وزن ملاءة الفراش قد يبدو غير محتمل.

تُعد الأدوية أكثر الطرق فعالية لعلاج نوبات النقرس، والوقاية من تكرار نوبات اشتداد الأعراض غير أن الخيارات المرتبطة بنمط الحياة مهمة أيضًا، وقد تجد من المناسب ما يلي:

_ اختيار المشروبات الصحية، ويُنصح بتقليل المشروبات الكحولية وغيرها من المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، واستبدالها بشُرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.

طرق علاج مرض النقرس

_ تجنب الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من البورينات؛ حيث تحتوي اللحوم الحمراء ولحوم الأعضاء، مثل الكبد، على الأخص على نسب عالية من البورينات، ومن المأكولات البحرية الغنية بالبورينات، الأنشوجة والسردين والمحار والاسقلوب والسلمون المرقط والتونة، وفي المقابل، تُعد منتجات الألبان قليلة الدسم مصدرًا أفضل للبروتين بالنسبة للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالنقرس.

_ ممارسة الرياضة بانتظام وإنقاص الوزن؛ حيث يقلل الحفاظ على وزن الجسم الصحي من مخاطر النقرس. لذلك يجب اختيار أنشطة خفيفة، مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، والتي لا تُجهِد المفاصل.