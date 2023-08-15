لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

يتساءل البعض عن امكانية علاج الأملاح في الجسم، ولكن يعتمد علاج أملاح البول على الحجم التي وصلت إليه.

علاج الأملاح في الجسم



وعادة ما تكون الأملاح في الجسم صغيرة الحجم، ولا تحتاج إلى تدخل طبي من أجل علاجها، فهي غالباً ما تمر وتخرج من الجهاز البولي عبر البول.

وقد يستغرق التخلص من وعلاج الأملاح في الجسم صغيرة الحجم مدة تتراوح ما بين 4 - 6 أسابيع، ويمكن تسهيل عملية علاجها من خلال:

تناول كميات وفيرة من السوائل خلال اليوم، حيث ينصح بتناول ما يقارب 3.5 لتر يومياً وبشكل متواصل إلى أن يتم علاج الاملاح في الجسم ومن البول نهائياً، وقد تتضمن المشروبات التي يمكن تناولها الماء بشكل أساسي، بالإضافة إلى المشروبات الأخرى كالقهوة، والشاي، والعصائر.

علاج الأملاح في الجسم

_ يجب تجنب شرب المشروبات الغازية، تجنب تناول كمية كبيرة من الملح. كما يمكن للطبيب وصف عدد من الأدوية التي تساعد في تخفيف الألم وعلاج الاملاح في الجسم و البول، بما فيها:

_ مسكنات الألم التابعة لمجموعة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بما فيها الإيبوبروفين والنابروكسين.

_ الأدوية التي تعمل على إرخاء عضلات الحالب، وبالتالي تسهل من مرور أملاح وحصى البول خلاله، وأهمها حاصرات الألفا، بما في ذلك دواء التامسولوسين.

_ الأدوية المضادة للغثيان والتقيؤ.

_ بيكربونات الصوديوم أو سترات الصوديوم، وذلك لأنها تعمل على جعل البول أقل حامضية.

_ دواء الألوبيورينول والذي يعمل على التخلص من أملاح البول والحصوات التي تحتوي على حمض البوليك.

_ مدرات البول الثيازيدية أو محاليل الفوسفور، حيث أنها تساعد في علاج أملاح البول ومنع تكون حصوات الكالسيوم.

_ بيكربونات الصوديوم أو سترات الصوديوم لجعل البول أقل حمضية.