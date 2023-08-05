أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

يجب تغيير ملاءات السرير باستمرار ، فعلى الاقل يجب غسلها وتغيرها كل اسبوع مرة واحدة، وذلك لأنه عدم تغييرها قد يؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

أمراض خطيرة تنتقل بسبب ملاءات السرير المتسخة

ويجب تغيير ملاءات السرير، وذلك لأننا نتعرق خلال النوم، بالإضافة إلى الجلد الذي يملأ الملاءات، والذي قد يتسبب في إنتقال الأمراض إن لن يتم تغيير الملاءات بشكل منتظم.

ويمكن لعدم تغيير الملاءات بشكل منتظم أن يتسبب في 5 أنواع من العدوى، وفقًا لما نشر في موقع "Hindustan times"، وتشمل

_ التهاب الجريبات :

ويحدث التهاب الجريبات، وهي حالة جلدية تحدث بسبب عدوى بكتيرية، وتظهر في صورة بثور صغيرة أو نتوءات ملتهبة حول بصيلات الشعر.

أمراض خطيرة تنتقل بسبب ملاءات السرير المتسخة

_ حب الشباب :

يمكن أن يتسبب عدم تغيير الملاءات إلى تراكم البكتيريا والدهون، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، وزيادة الالتهاب.

_ السعفة :

يمكن أن تنتقل السعفة، وهي عدوى فطرية مُعدية من خلال ملامسة أغطية الوسائد المُتسخة وتسبب الطفح الجلدي وحكة واحمرار الجلد.

_ القوباء :

ويعد القوباء عدوى جلدية بكتيرية تحدث عندما تدخل البكتيريا الضارة، مثل Streptococcus أو Staphylococcus، من خلال ملامسة الجروح المفتوحة على الجلد للملاءات المتسخة.