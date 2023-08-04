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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع أضرار القهوة على الأطفال والحامل.. أحترس من الإفراط منها

اضرار القهوة 
اضرار القهوة 

بالرغم من فوائد القهوة المعروفة، إلا أن هناك بعض الحالات التي يمكن لتناول القهوة فيها ان يسبب اضرارا غير متوقعة. لذا نوضح في السطور التالية ابرز اضرار القهوة.

 

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 وقد تأتي اضرار القهوة مع الاستهلاك المفرط او تناولها في أوقات متأخرة من اليوم، الامر الذي قد يتسبب في الشعور بالأرق وعدم النوم بشكل صحي.

 

اضرار القهوة على الريق 


اضرار القهوة على الريق 

 

اضرار القهوة على الريق عديدة، حيث تحتوي على الكافيين، وبالرغم من انها تساعد على اليقظة، إلا أنها قد تسبب في العديد من التأثيرات الضارة على الجسم.

وتعتبر  القهوة من أغنى المصادر الطبيعية بالكافيين المسؤول عن زيادة نشاط الدماغ ومستويات الطاقة في الجسم، ومن ابرز اضرار القهوة على الريق ما يلي :

_ زيادة الشعور بالقلق والتوتر، وزيادة العصبية لدى بعض الأفراد.
_ زيادة الوقت الذي يحتاجه الجسم للخلود إلى النوم، أي الإصابة بالأرق ومشاكل في النوم.
_ الإصابة بعسر الهضم، أو القيء، أو حرقة المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية القهوة.
_ الإسهال أو تكون براز رخو، والذي ينتج عن زيادة حركة الأمعاء.
_ تفاقم داء الارتداد المعدي المريئي.
_ إدمان القهوة.
_ ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب.
_ الحاجة للتبول بشكل متكرر.
_ زيادة نسبة الإصابة بسلس البول.
_ الجفاف.
_ زيادة احتمالية الإصابة بحب الشباب وتكون التجاعيد.
_ إبطاء عملية التئام الجروح، وانخفاض قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين.
_ زيادة احتمالية الإجهاض لدى الحامل، أو الولادة المبكرة، أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة.
_ زيادة نشاط الأمعاء، أو حدوث مشاكل في النوم، أو تهيج الرضع إذا كانت الأم المرضع تفرط في شرب القهوة.
_ تصبغ الأسنان باللون الأصفر.
_ الإصابة بفرط النشاط، وصعوبة في النوم، ومشاكل في المعدة عند شرب الأطفال للقهوة بكميات كبيرة.

 

اضرار القهوة على الأطفال 


 


اضرار القهوة على الأطفال 

 

وهناك العديد من التحذيرات التي اقر بها أطباء الأطفال، أن القهوة تحتوي على الكافيين، قد تضر بصحة الأطفال حتى أن تم تناولها بكميات ضئيلة.

 

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم تناول القهوة، أو الشاي، أو الصودا، أو المشروبات الرياضية، أو غيرها من المنتجات التي تحتوي على الكافيين للأطفال دون سن 12 عامًا.

 

وأكدت الأكاديمية ان شرب القهوة قد يكون مسموح في فترة المراهقة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، بحد اقصى 100 ميلليغرام في اليوم، أي نحو فنجان قهوة صغير.

ولكن بالنسبة لأضرار القهوة على الأطفال فأن من الكافيين قد يتسبب لهم في إعاقة أدائهم، وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويساهم بارتداد الحمض، ويسبب القلق واضطرابات النوم لدى الأطفال. 

في الجرعات العالية من القهوة على الأطفال، يمكن أن يشكل الكافيين خطرًا على حياتهم، فقد يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب.

 

اضرار القهوة للحامل


اضرار القهوة للحامل

 

وقد تشكل اضرار القهوة للحامل مشاكل صحية خطيرة. لذا قد تحتاج الحامل إلى التخلي عن الكافيين أثناء فترة الحمل.

ومن ابرز اضرار القهوة للحامل أن الكافيين منشط ومُدِرٌّ للبول، كما يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. لذا فلا ينصح به أثناء الحمل.

ويزيد الكافيين من تكرار التبول للحامل، حيث يؤدي إلى انخفاض في مستويات السوائل في الجسم، ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

واخطر اضرار القهوة للحامل ان الكافيين يعبر المشيمة إلى الطفل، حيث لا يستطيع الجنين التعامل مع كميات الكافيين بعكس الأم.

يمكن أن تسبب أي كمية من الكافيين في تغيير نمط نوم الجنين أو الحركة الطبيعية في المراحل اللاحقة من الحمل. 

ويعتبر الكافيين منشط لذا فانه يشكل اضرار على الام والجنين، حيث يمكن أن يُبقِي الأم والجنين مستيقظين لفترات طويلة.

وقد يتسبب الكافيين في تشوهات خلقية، وعيوب خلقية، والولادة المبكرة، وتقليل الخصوبة، وقد.يتسبب ايضا الكافيين في زيادة خطر حدوث الاجهاض.

 

اضرار القهوة على الكلى


اضرار القهوة على الكلى

بالرغم من فوائد القهوة، إلا أن اضرار القهوة على الكلى عديدة وخطيرة، فعي قد تؤدي تلى تكون حصوات الكلى.

وكشفت إحدى الدراسات العلمية، أن شرب القهوة ثد تسبب فب تكوين حصى الكلى، وذلك لأن القهوة تحتوي على مركبات فعالة أخرى بخلاف الكافيين من الممكن أن تسهم في التأثير سلبا على تكوين حصوات الكلى. 
 وتعتبر مادة الأكسالات (هي السبب الرئيسي في تكون حصوات الكلى؛ حيث أن مادة الأكسالات تحديدًا هي إحدى العوامل المسببة لتكون حصوات الكلى.

ويحتوي كل كوب كبير من القهوة  على أكثر من 116 ملليغرام من البوتاسيوم، مما قد يتسبب شرب اكثر من كوب قهوة في رفع منسوب البوتاسيوم في الجسم لمستويات خطيرة .

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