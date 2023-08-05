أضرار القهوة على الريق.. لن تتوقع المخاطر

أضرار القهوة على الريق عديدة، حيث تحتوي على الكافيين، وبالرغم من أنها تساعد على اليقظة، فإن القهوة قد تسبب في العديد من التأثيرات الضارة على الجسم.

أضرار القهوة على الريق

وتعتبر القهوة من أغنى المصادر الطبيعية بالكافيين المسؤول عن زيادة نشاط الدماغ ومستويات الطاقة في الجسم، ومن ابرز اضرار القهوة على الريق ما يلي :

_ زيادة الشعور بالقلق والتوتر، وزيادة العصبية لدى بعض الأفراد.

_ زيادة الوقت الذي يحتاجه الجسم للخلود إلى النوم، أي الإصابة بالأرق ومشاكل في النوم.

_ الإصابة بعسر الهضم، أو القيء، أو حرقة المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية القهوة.

_ الإسهال أو تكون براز رخو، والذي ينتج عن زيادة حركة الأمعاء.

_ تفاقم داء الارتداد المعدي المريئي.

اضرار القهوة على الريق



_ إدمان القهوة.

_ ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب.

_ الحاجة للتبول بشكل متكرر.

_ زيادة نسبة الإصابة بسلس البول.

_ الجفاف.

_ زيادة احتمالية الإصابة بحب الشباب وتكون التجاعيد.

_ إبطاء عملية التئام الجروح، وانخفاض قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين.

_ زيادة احتمالية الإجهاض لدى الحامل، أو الولادة المبكرة، أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

_ زيادة نشاط الأمعاء، أو حدوث مشاكل في النوم، أو تهيج الرضع إذا كانت الأم المرضع تفرط في شرب القهوة.

_ تصبغ الأسنان باللون الأصفر.

_ الإصابة بفرط النشاط، وصعوبة في النوم، ومشاكل في المعدة عند شرب الأطفال للقهوة بكميات كبيرة.