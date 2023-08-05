موجودة في دولابك.. 4 أنواع من الملابس احرص على ارتدائها في الصيف

عند الخروج من المنزل في فصل الصيف نحتاج لأختيار ملابس خفيفة لا تجعلنا نشعر بالحرارة، وهناك بعض أنواع من الملابس يمكنها ان تقلل من الشعور بالحرارة الشديدة، وهو ما سنقوم بذكره في السطور التالية..

ملابس احرص على ارتدائها في فصل الصيف

وكشف موقع"oliverbonas"، بأن هناك بعض انواع من الملابس التي يمكن أن نعتمدها عند الخروج في فصل الصيف، وهي تقلل بشكل كبير من الشعور بالحرارة، ومن أبرزها ما يلي :

- الفساتين :

ويمكن أختيار الفساتين الواسعة الصيفية، وات الاقمشة الخفيفة، والالوان الفاتحة.

_ الملابس القطنية :

ويعتبر اختيار الملابس القطنية في فصل الصيف من الخيارات الموفقة، حيث انها تمتص العرق، وتعطي تهوية جيدة للجسم، وبالتالي فهي من افضل الملابس التي تناسب فصل الصيف.

ملابس احرص على إرتدائها في فصل الصيف

_ القمصان والجواكيت ذات الالوان الفاتحة :

ويعتبر اختيار القمصان والجواكيت ذات الالوان الفاتحة كالابيض، والبيج، والالوان الصيفية الجريئة قد تكون عاكسة لأشعة الشمس، ويجب ايضا ان تكون فضفاضة لتشعر بمزيد من الراحة عند إرتدائها في فصل الصيف.

_ البناطيل الواسعة:

ويمكن لإختيار البناطيل الواسعة ان يجعلك تشعر بمزيد من الراحة عند ارتدائه في فصل الصيف.