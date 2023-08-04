تقلل الشعور بالحرارة.. أطعمة أحرص على تناولها في فصل الصيف

بعض الأطعمة التي يمكن تناولها خلال فصل الصيف تزيد من الشعور بالحرارة، لذا يجب تجنب استهلاك هذه الأطعمة، وإستبدالها بالأطعمة التي تقلل من الشعور بالحرارة.

أطعمة يفضل تناولها في الطقس الحار

ويمكن لتناول بعض الأنواع خلال أيام الطقس الحار في فصل الصيف أن تعزز من الشعور بالترطيب.

كشف موقع هيلث لاين الطبي، عن أبرز الأطعمة التي يجب أن يزيد من إستهلاكها في فصل الصيف، وذلك لما تحتويه من مكونات تقلل من الشعور بالحرارة، وتشمل ما يلي :

- الخضروات، حيث يمكن تناولها طازجة فريش، أو سوتيه، أو سلطة.

أطعمة يفضل تناولها في الطقس الحار

- الأطعمة المشوية والمسلوقة والمطهية في الفرن.

- الفاكهة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء، بما في ذلك الكنتالوب والبطيخ والأناناس وغيرهم.

- شرب كميات وفيرة من المياه بشكل يومي.