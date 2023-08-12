وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

يتسبب عدم علاج الأملاح وتراكمها في حدوث العديد من الأعراض المزعجة للمريض، كما يؤدي تراكمها وتجمعها مع بعضها البعض إلى تكوُّن ما يسمى بحصى البول، والتي تسبب بالعديد من المضاعفات الخطيرة.

ومن الضروري علاج الأملاح مبكراً، حيث أن العلاج يكون سهلاً في المراحل الأولى، وقد يقتصر على بعض الخيارات المنزلية البسيطة، ولكن عند تفاقم الأمر عندها سوف يحتاج علاج الأملاح في البول إلى تدخل الجراحي.

علاج الأملاح في الجسم



علاج الأملاح في الجسم

ويتسائل البعض على يمكن علاج الأملاح في الجسم، ولكن يعتمد علاج املاح البول على الحجم التي وصلت إليه.



وعادة لا ما تكون الأملاح في الجسم صغيرة الحجم، ولا تحتاج إلى تدخل طبي من أجل علاجها، فهي غالباً ما تمر وتخرج من الجهاز البولي عبر البول.

وقد يستغرق التخلص من وعلاج الأملاح في الجسم صغيرة الحجم مدة تتراوح ما بين 4 - 6 أسابيع، ويمكن تسهيل عملية علاجها من خلال:

_ تناول كميات وفيرة من السوائل خلال اليوم، حيث ينصح بتناول ما يقارب 3.5 لتر يومياً وبشكل متواصل إلى أن يتم علاج الاملاح في الجسم ومن البول نهائياً، وقد تتضمن المشروبات التي يمكن تناولها الماء بشكل أساسي، بالإضافة إلى المشروبات الأخرى كالقهوة، والشاي، والعصائر.



_ يجب تجنب شرب المشروبات الغازية، تجنب تناول كمية كبيرة من الملح. كما يمكن للطبيب وصف عدد من الأدوية التي تساعد في تخفيف الألم وعلاج الاملاح في الجسم و البول، بما فيها:

_ مسكنات الألم التابعة لمجموعة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بما فيها الإيبوبروفين والنابروكسين.

_ الأدوية التي تعمل على إرخاء عضلات الحالب، وبالتالي تسهل من مرور أملاح وحصى البول خلاله، وأهمها حاصرات الألفا، بما في ذلك دواء التامسولوسين.

_ الأدوية المضادة للغثيان والتقيؤ.

_ بيكربونات الصوديوم أو سترات الصوديوم، وذلك لأنها تعمل على جعل البول أقل حامضية.

_ دواء الألوبيورينول والذي يعمل على التخلص من أملاح البول والحصوات التي تحتوي على حمض البوليك.

_ مدرات البول الثيازيدية أو محاليل الفوسفور، حيث أنها تساعد في علاج أملاح البول ومنع تكون حصوات الكالسيوم.

_ بيكربونات الصوديوم أو سترات الصوديوم لجعل البول أقل حمضية.



علاج الأملاح عند الاطفال



علاج الأملاح عند الاطفال

ويمكن علاج الاملاح عند الأطفال؛ حيث أن الاطفال يصابون بأملاح البول دون أن تظهر عليهم أي أعراض، ولكن أحيانا تأتي الأعراض في شكل آلام شديدة بالبطن، على جانبي البطن أو في الجزء الأسفل من البطن.

وأحيانا يصاحب الأملاح عند الاطفال آلام البطن القيء، وأيضًا قد يظهر على الطفل صعوبة في التبول أو تبول لا إرادي وبشكل خاص أثناء الليل.

وكذلك قد يصاب بعض الأطفال بزيادة الرغبة في التبول مع آلام شديدة أثناء التبول؛ حيث أن علاج الأملاح عند الأطفال مشكلة بسيطة، ويمكن أن نتفاداها مع الأطفال، ويمكن التخلص منها من خلال اتباع النصائح التالية:

_ شرب الماء بكيمات كبيرة، وكذلك شرب السوائل المفيدة .

_ يجب أن نبعد الأطفال عن أكل التيك اواي.

_ يجب أن نبعد الأطفال عن تناول رقائق الشيبسي وما شابه.

_ يجب أن نقلل الأكل الغني باليوريك اسيد، مثل: اللحوم والبقوليات، وكذلك تقليل الأكل الغني بالاوكسلات، مثل : الفراولة والطماطم والسبانخ والمانو.

_ الحرص على تقديم نظام غذائي متوازن للأطفال.

علاج الأملاح للحامل



علاج الأملاح للحامل

ولا يمكن علاج الأملاح للحامل بإستخدام الادوية، وذلك لأنه في الغالب يشعر الاطباء بالخوف من إعطائهم ادوية، قد تسبب في مضاعفات للأم والجنين، لذا فتفضل الامهات علاج الأملاح بطرق طبيعية.

بالإضافة إلى شرب كميات وفيرة من السوائل لعلاج الاملاح للحامل، فسوف نقوم بذكر فيما يلي عدد من النصائح الأخرى، والتي تساهم في علاج الأملاح للحامل، وتشمل :

_ تناول الحمضيات، بما فيها الليمون، والبرتقال، والجريب فروت.

_ الحد من الأطعمة الغنية بالأوكسالات، مثل : الخضراوات الورقية الخضراء، والفواكه، والكاكاو.

_ عدم تناول جرعات كبيرة من الفيتامين سي.

الحصول على كميات كافية من الكالسيوم، فبعكس ما هو شائع إن تناول الكالسيوم يساعد في التقليل من فرصة تكون حصى الكلى.

_ زيادة تناول المغنيسيوم.

_ الحد من تناول الملح، والأطعمة الغنية به.

_ الحد من تناول البروتين الحيواني، مثل: اللحوم، والدواجن، والمأكولات البحرية.

_ الحد من تناول المأكولات السريعة.

علاج الأملاح على الكلى



علاج الأملاح على الكلى

ويمكن علاج الأملاح على الكلى، وذلك لأنها عندما تصل إلى الكلى وتتراكم عليها فأنها تضبح كبيرة الحجم، وقد يشعر حينها الشخص بألم من متوسط إلى شديد حسب حجم الأملاح المتراكمة.



وتتسبب الأملاح على الكلى، وبالاخص كبيرة الحجم بظهور أعراض شديدة والتي لا يمكن للمريض تحملها، وعادة ما يحتاج علاج الأملاح على الكلى كبيرة الحجم إلى التدخل الطبي، يمكن أن يتم علاج الأملاح على الكلى كبيرة الحجم من خلال:

_ تفتيت الأملاح والحصى بالموجات فوق صوتية؛ حيث يتم تعريض أملاح وحصى البول كبيرة الحجم لموجات فوق صوتية من أجل تفتيتها إلى أملاح أقل حجماً والتي يمكن أن تخرج بسهولة عبر البول.

_ تفتيت الأملاح والحصى بالليزر، وهي تعد مشابهة للطريقة السابقة، ولكن يتم استخدام خلالها الليزر لتفتيت الحصى بدلاً من الأمواج فوق الصوتية.

_ تفتيت الأملاح والحصى بالمنظار، ويتم من خلال الجلد هذه الطريقة يقوم الطبيب بعمل شق صغير في منطقة الظهر لدى المريض، ثم يقوم بإدخال أنبوب صغير من خلال هذا الشق، حيث يتم إدخال منظار من خلال هذا الأنبوب الصغير وذلك من أجل تفتيت حصوات البول الكبيرة إلى حصوات أصغر حجماً.

علاج الأملاح بالاعشاب



علاج الأملاح بالاعشاب

ويمكن علاج الأملاح بالاعشاب، والمشروبات الطبيعة، وذلك في حالة كانت الأملاح صغيرة ويمكن لها ان تعبر من الحالب، وفي هذه الحالة قد لا يستغرق العلاج وقتا طويلا، ويمكن للالم أن ينتهي في غضون شهر.

وقد اثبت بعض الدراسات ان بعض الأعشاب يمكن استخدامها في علاج الاملاح في البول، ومنها : الرمان، الفاصولياء الحمراء، جذر الهندباء، عشبة القمح، عشبة ذيل الحصان.

ويمكن علاج الأملاح بالاعشاب وإستهلاك العصائر الطبيعية، والشاي المحضر من بعض الأعشاب الطبية؛ حيث أن الفائدة من هذه العصائر والشاي أنها تحتوي على الماء مما تتيح للمريض شرب كميات كافية من الماء تبقي جسمه رطبا. كما أنها تحتوي على عدد من المكونات التي تقلل من فرصة تكون الحصوات.

ومن افضل للمشروبات التي لها فاعلية كبيرة في علاج الأملاح بالأعشاب في البول، ما يلي :

_ عصير الليمون، وهو يحتوي على السترات، والتي تمنع تكون الحصوات المتكونة من أملاح الكالسيوم، كما يمكن للسيترات أيضاً تفتيت أملاح البول الصغيرة، مما يسمح لها بالمرور بسهولة أكبر.

_ عصير الريحان، وهو يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير حصوات الكلى وتقليل الألم.

_ خل التفاح، حيث أنه يحتوي على حمض الخليك والذي يساعد على إذابة وعلاح أملاح الكلى.

_ عصير الكرفس، وهو من الممكن أن يزيل السموم التي تساهم في تكوين حصوات الكلى. كما أنه يساعد في علاج الأملاح البول من خلال زيادة تدفقها عبر البول.