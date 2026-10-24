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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا ترسل قوات عسكرية لحماية البنية التحتية السعودية بالقرب من ينبع

الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي

أكد وزير الدفاع الفرنسي كاثرين فوتران  أن بلاده أرسلت بالفعل قوات عسكرية ومعدات دفاعية للمساعدة في حماية البنية التحتية السعودية بالقرب من ينبع ضد هجمات الفصائل اليمنية .


وفي وقت لاحق ؛ استقبل ولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض ، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وأوجه التعاون السعودي الفرنسي القائم، وسبل تعزيزه في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما تم تبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود اللازمة بشأنها، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ومن جانبه ؛ شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وقوف بلاده إلى جانب أمن ودفاع السعودية عن نفسها في مواجهة هجمات الحوثيين، مشيراً إلى مشاركة فرنسية في جهود المملكة الدفاعية.

فرنسا السعودية قوات فرنسية ينبع الفصائل اليمنية

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