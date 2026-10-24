هيونداي كونا الكهربائية تنطلق بمدى يتجاوز 400 كم

ظهرت هيونداي كونا للمرة الأولى عام 2017 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، ومع التوسع في تطوير منظومات الدفع الكهربائية، اتجهت العلامة الكورية إلى تقديم نسخة تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل ضمن موديلات 2026.

محرك كهربائي بقوة 201 حصان

تعتمد هيونداي كونا الكهربائية على محرك كهربائي واحد، يولد قوة إجمالية تبلغ 201 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 255 نيوتن متر، وتتصل منظومة الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية.

هيونداي كونا

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية تبلغ سعتها 64.8 كيلوواط ساعة، وتصل مسافة القيادة الخاصة بالمدى إلى 420 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، مع خيارات للشحن بالتيار المتردد AC والتيار المستمر DC، وتستغرق عملية شحن البطارية من 10 إلى 100% نحو 6.5 ساعة، أما عند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر، فيمكن رفع مستوى البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 43 دقيقة.

أبعاد هيونداي كونا

تأتي هيونداي كونا الكهربائية بطول يبلغ 4,360 ملم، وعرض قدره 1,825 ملم، وارتفاع يصل إلى 1,575 ملم، فيما تبلغ قاعدة العجلات 2,660 ملم.

هيونداي كونا

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,765 كيلوجرامًا، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات ألمنيوم قياس 17 بوصة، كما تشمل التجهيزات مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، وقابلة للضبط كهربائيًا، مع خاصية التدفئة، وفتحة سقف كهربائية.

هيونداي كونا

مقصورة وتجهيزات هيونداي كونا

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات من بينها مقاعد بفرش جلدي، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا، إلى جانب التدفئة والتبريد، وشاشتين بقياس 12.3 بوصة لكل منهما، وتدعم الشاشة المركزية الاتصال اللاسلكي بخدمتي Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تتضمن السيارة نظامًا صوتيًا، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

هيونداي كونا

تضم هيونداي كونا الكهربائية مجموعة من أنظمة السلامة والمساعدة، تشمل مراقبة النقاط العمياء، ونظام تثبيت السرعة، وحساسات الركن، إلى جانب الوسائد الهوائية، وتشمل منظومة الكبح نظام منع انغلاق المكابح ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني ESP.