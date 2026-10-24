أمير هشام: اتجاه في الأهلي لتصعيد إياد مدحت للفريق الأول

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، عن دخول إياد مدحت، لاعب فريق شباب الأهلي مواليد 2007، ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تمهيدًا لإمكانية تصعيده ومنحه فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام أن إياد مدحت يحظى بمتابعة مكثفة من جانب مسؤولي الأهلي خلال الفترة الماضية، بعدما لفت الأنظار بمستوياته، خاصة خلال مشاركته مع منتخب مصر للشباب في بطولة شمال إفريقيا، وهو ما نال إعجاب مسؤولي القلعة الحمراء.

وأضاف أن اللاعب الشاب قد يحصل على فرصة مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، في ظل اتجاه الجهاز الفني للاستفادة من العناصر الواعدة وتصعيد المواهب المميزة من قطاع الناشئين.

وأشار إلى أن احتمالية تصعيد إياد مدحت تكتسب أهمية إضافية في ظل حاجة الأهلي إلى تدعيم خط الدفاع بعناصر جديدة، وهو ما قد يمنح اللاعب فرصة لإثبات قدراته والدخول في حسابات الفريق الأول.

وتترقب الفترة المقبلة موقف الجهاز الفني للأهلي من تصعيد اللاعب الشاب، وإمكانية منحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.