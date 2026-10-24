تحذير من موجات تسونامي .. زلزال بقوة 6.9 يضرب دولة فانواتو الجزرية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيل زلزال بقوة 6.9 درجة، مشيرة إلى أن مركزه يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب "بورت أولري" قبالة سواحل جزيرة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادي..

وتعد الزلازل أمراً شائعاً في فانواتو، وهي أرخبيل منخفض يقع ضمن "حزام النار" التكتوني.

وحذر المركز -الذي يتخذ من هاواي مقراً له- من احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال، الذي وقع في مياه ضحلة بالقرب من دولة فانواتو الجزرية.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، فقد وقع مركز الزلزال على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب "بورت أولري" في فانواتو.

كما رصدت الهيئة زلزالاً ثانياً بلغت قوته 6.3 درجة في المنطقة ذاتها.

وتقع جزيرة فانواتو وهي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني، جنوب المحيط الهادي على "حزام النار في المحيط الهادي"، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي.