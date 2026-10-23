الاتحاد الصيني للأعمال الخيرية: 3 ملايين يوان لدعم الإنقاذ بعد زلزال شينزانج

أعلن الاتحاد الصيني للأعمال الخيرية تخصيص 3 ملايين يوان لدعم عمليات الإنقاذ في منطقة "شينزانج" التي ضربها زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر؛ وأسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 76 آخرين.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الجمعة/ - أن السلطات المحلية دفعت بأكثر من 5 آلاف فرد من فرق الإغاثة إلى المنطقة لدعم جهود البحث والإنقاذ، بينما تقوم الجهات المعنية بمراقبة البنية التحتية الحيوية والمواقع عالية المخاطر على مدار الساعة، بما في ذلك سفوح الجبال، وخزانات المياه، ومحطات الطاقة، والأنهار، والمباني المتضررة، ومحطات الاتصالات.. ويجري العمل تدريجيا على استعادة خطوط الكهرباء والاتصالات التي تضررت جراء الزلزال.

كما تعمل هيئات رصد الزلازل والأرصاد الجوية وإدارة الطوارئ بتنسيق وثيق لإصدار تحذيرات استباقية بشأن الهزات الارتدادية المحتملة أو الظروف الجوية السيئة.

وفي إطار دعم جهود الإغاثة، أرسل الصليب الأحمر الصيني فريق عمل إلى المنطقة، إلى جانب 3800 حزمة إغاثية تحتوي على مستلزمات عائلية، ومنتجات للنظافة الشخصية، وأجهزة تدفئة، وخيام، وسترات، وأسرة قابلة للطي، وأغطية.