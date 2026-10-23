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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

يبحث المواطنون عن  سعر الدولار اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تجاوز العملة الأمريكية مستوى 55 جنيهًا في أسعار الشراء والبيع داخل عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وسجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر لشراء الدولار بين البنوك الواردة في البيانات، عند 55.220 جنيه، كما سجل أقل سعر للبيع عند 55.320 جنيه، وفقًا للأسعار المتاحة.

في المقابل، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 55.270 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 55.380 جنيه في البنك المركزي المصري.

أقل سعر للدولار اليوم في البنوك

جاءت أسعار الدولار الأقل في البنوك المصرية، وفق البيانات المتاحة، كالتالي:

بنك كريدي أجريكول: 55.220 جنيه للشراء و55.320 جنيه للبيع.

بنك مصر: 55.230 جنيه للشراء و55.330 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 55.230 جنيه للشراء و55.330 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 55.240 جنيه للشراء و55.380 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار اليوم

بنك قناة السويس: 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي: 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

بنك البركة: 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 55.258 جنيه للشراء و55.363 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 55.270 جنيه للشراء و55.370 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في كريدي أجريكول اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 55.220 جنيه للشراء و55.320 جنيه للبيع، ليكون الأقل بين البنوك الواردة في البيانات.

ويشير سعر الشراء إلى المبلغ الذي يدفعه البنك للعميل مقابل الدولار، بينما يمثل سعر البيع المبلغ الذي يدفعه العميل لشراء الدولار من البنك.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 55.230 جنيه للشراء و55.330 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المتاحة، ليأتي ضمن البنوك التي سجلت مستويات أقل من معظم البنوك الواردة بالقائمة.

ما أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك؟

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 55.270 جنيه، بينما سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر للبيع عند 55.380 جنيه، بحسب البيانات الواردة.

لماذا تختلف أسعار الدولار بين البنوك؟

تختلف أسعار شراء وبيع الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير والتحديثات المصرفية. وقد تتغير الأسعار خلال اليوم، لذلك يُنصح بمراجعة السعر المعلن لدى البنك قبل تنفيذ عملية شراء أو بيع العملة.

خلاصة أقل سعر للدولار اليوم

بلغ أقل سعر لشراء الدولار في البنوك الواردة 55.220 جنيه، وسجل أقل سعر للبيع 55.320 جنيه، وكلاهما في بنك كريدي أجريكول.

بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء، وبلغ أعلى سعر للبيع في البنك المركزي المصري 55.380 جنيه.

 

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