أسعار العملات اليوم الجمعة.. الدولار يتجاوز 55 جنيها

حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، تزامنا مع توقف العمل بالبنوك بمناسبة العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل الدولار مستويات تتجاوز 55 جنيها في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفقا لآخر أسعار الصرف المعلنة.

أسعار العملات

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري



الدولار الأمريكي: شراء 55.25 جنيه والبيع 55.35 جنيه.

اليورو: شراء 61.8469 جنيه والبيع 62.302 جنيه.

الجنيه الإسترليني: شراء 73.8306 جنيه والبيع 74.2686 جنيه.

الدولار الكندي: شراء 39.3266 جنيه والبيع 39.4934 جنيه.

الكرون الدنماركي: تحويل شراء 8.2733 جنيه والبيع 8.334 جنيه.

الكرون النرويجي: تحويل شراء 5.8907 جنيه والبيع 5.9271 جنيه.

الكرون السويدي: تحويل شراء 5.5626 جنيه والبيع 5.6044 جنيه.

الفرنك السويسري: شراء 66.9778 جنيه والبيع 67.5577 جنيه.

الين الياباني (100 ين): شراء 34.9131 جنيه والبيع 35.3223 جنيه.



الدولار الأسترالي: شراء 38.6474 جنيه والبيع 38.9443 جنيه.

الدينار الكويتي: شراء 174.2627 جنيه والبيع 179.737 جنيه.

الريال السعودي: شراء 14.6455 جنيه والبيع 14.7545 جنيه.

الدرهم الإماراتي: شراء 15.0279 جنيه والبيع 15.0715 جنيه.

الدينار البحريني: شراء 144.237 جنيه والبيع 146.817 جنيه.

الريال العماني: شراء 141.3586 جنيه والبيع 143.7662 جنيه.

الريال القطري: شراء 14.0228 جنيه والبيع 15.1852 جنيه.

الدينار الأردني: شراء 77.0303 جنيه والبيع 78.178 جنيه.

اليوان الصيني: تحويل شراء 8.2763 جنيه والبيع 8.2952 جنيه.

أسعار العملات

أسعار العملات في بنك مصر



الدولار الأمريكي: شراء 55.23 جنيه والبيع 55.33 جنيه.

اليورو: شراء 61.9515 جنيه والبيع 62.2794 جنيه.

الجنيه الإسترليني: شراء 73.9088 جنيه والبيع 74.2418 جنيه.

الدرهم الإماراتي: شراء 15.0226 جنيه والبيع 15.066 جنيه.

الدولار الأسترالي: شراء 38.7052 جنيه والبيع 38.9302 جنيه.

الدينار البحريني: شراء 144.3695 جنيه والبيع 146.7639 جنيه.

الدولار الكندي: شراء 39.3124 جنيه والبيع 39.4791 جنيه.

الفرنك السويسري: شراء 66.9536 جنيه والبيع 67.5333 جنيه.



اليوان الصيني: تحويل شراء 8.27267 جنيه والبيع 8.293487 جنيه.

الكرون الدنماركي: تحويل شراء 8.287566 جنيه والبيع 8.330949 جنيه.

الروبية الهندية: تحويل شراء 0.581766 جنيه والبيع 0.586558 جنيه.

الدينار الأردني: شراء 77.4071 جنيه والبيع 78.1497 جنيه.

الين الياباني (100 ين): شراء 34.9005 جنيه والبيع 35.2937 جنيه.

الدينار الكويتي: شراء 175.3333 جنيه والبيع 179.8472 جنيه.

الكرون النرويجي: تحويل شراء 5.894029 جنيه والبيع 5.924934 جنيه.

الريال العماني: شراء 141.492 جنيه والبيع 143.7106 جنيه.

الريال القطري: شراء 14.3113 جنيه والبيع 15.1818 جنيه.

الريال السعودي: شراء 14.6402 جنيه والبيع 14.7413 جنيه.

الكرون السويدي: تحويل شراء 5.569786 جنيه والبيع 5.602414 جنيه.

أسعار العملات

أسعار العملات في البنك المركزي المصري



الدولار الأمريكي: شراء 55.2400 جنيه والبيع 55.3800 جنيه.

اليورو: شراء 61.9517 جنيه والبيع 62.1142 جنيه.

الجنيه الإسترليني: شراء 73.8945 جنيه والبيع 74.0929 جنيه.

الدولار الكندي: شراء 39.3644 جنيه والبيع 39.4726 جنيه.

الكرون الدنماركي: شراء 8.2881 جنيه والبيع 8.3101 جنيه.

الكرون النرويجي: شراء 5.8952 جنيه والبيع 5.9177 جنيه.

الكرون السويدي: شراء 5.5715 جنيه والبيع 5.5860 جنيه.

الفرنك السويسري: شراء 67.2756 جنيه والبيع 67.4625 جنيه.



الين الياباني (100 ين): شراء 35.2161 جنيه والبيع 35.3121 جنيه.

الريال السعودي: شراء 14.7228 جنيه والبيع 14.7617 جنيه.

الدينار الكويتي: شراء 179.3215 جنيه والبيع 179.8344 جنيه.

الدرهم الإماراتي: شراء 15.0391 جنيه والبيع 15.0780 جنيه.

الدولار الأسترالي: شراء 38.7177 جنيه والبيع 38.8214 جنيه.

الدينار البحريني: شراء 146.3505 جنيه والبيع 146.7992 جنيه.

الريال العماني: شراء 143.4693 جنيه والبيع 143.8516 جنيه.

الريال القطري: شراء 15.1538 جنيه والبيع 15.1947 جنيه.

الدينار الأردني: شراء 77.8028 جنيه والبيع 78.2203 جنيه.

اليوان الصيني: شراء 8.2775 جنيه والبيع 8.2987 جنيه.