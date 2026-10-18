أسعار العملات العربية في البنوك المصرية الآن

شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا مع ختام تعاملاتها المسائية في البنوك اليوم الأحد 18-10-2026 .

سعر العملات العربية اليوم

وأظهرت تداولات العملات العربية ثباتا من دون تحريك بعد اغلاق العمل في البنوك المصرية مساء اليوم.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 14,24 جنيها للشراء و 14.28 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 173.57 جنيها للشراء و 174.08 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 14.55 جنيها للشراء و 14.59 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 141.52 جنيها للشراء و 142.08 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني 138.83 جنيها للشراء و 139.28 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري 14.65 جنيها للشراء و 14.71 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني 75.4 جنيها للشراء و 75.41 جنيها للبيع.