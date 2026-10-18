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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية في البنوك المصرية الآن

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
محمد يحيي

شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا مع ختام تعاملاتها المسائية في البنوك اليوم الأحد 18-10-2026 .

سعر العملات العربية اليوم

وأظهرت تداولات العملات العربية ثباتا من دون تحريك بعد اغلاق العمل في البنوك المصرية مساء اليوم.

العملات العربية

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 14,24 جنيها للشراء و 14.28 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 173.57 جنيها للشراء و 174.08 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 14.55 جنيها للشراء و 14.59 جنيها للبيع.

الدينار الكويتي أعلي العملات العربية سعرا

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 141.52 جنيها للشراء و 142.08 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني 138.83 جنيها للشراء و 139.28 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري 14.65 جنيها للشراء و 14.71 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني 75.4 جنيها للشراء و 75.41 جنيها للبيع.

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