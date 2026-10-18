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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استمرار استقرار الدولار.. تعرف على آخر تطورات أسعار العملات مقابل الجنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، لتواصل الأسواق متابعة حركة سعر الصرف، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب أبرز العملات العربية.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 18 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الراند الجنوب إفريقي يرتفع 0.2% أمام الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية

الدولار الأمريكي: البيع 53.51 جنيه، والشراء 53.41 جنيه.

اليورو: البيع 60.14 جنيه، والشراء 59.56 جنيه.

الجنيه الإسترليني: البيع 71.03 جنيه، والشراء 70.41 جنيه.

الريال السعودي: البيع 14.25 جنيه، والشراء 14.22 جنيه.

الدرهم الإماراتي: البيع 14.57 جنيه، والشراء 14.54 جنيه.

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