سعر الدولار في البنوك الآن

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه؛مع بدء التعاملات الصباحية اليوم الأحد 18-10-2026 بالتزامن مع بدء العمل في البنوك .

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقرارًا مع أول يوم عمل في البنوك قبل ساعات من استئناف العمل في الجهاز المصرفي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء الخميس الماضي ولمدة يومين اثنين انتهت امس السبت، بمناسبة بدء الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

أظهرت تداولات الدولار ثباتًأ من دون تغيير منذ آخر عمل في الجهاز المصرفي قبل يومين.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.41 جنيها للشراء و 53.53 جنيها للبيع

أقل سعر

ووصل أقل سعر دولار 52.58 جنيها للشراء و 52.68 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

بلغ سعر ثاني أقل سعر دولار 53.05 جنيها للشراء و 53.15 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 54.38 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه 53.4 جنيها للشراء و 53.5 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، HSBC، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 53.42 جنيها للشراء و53.52 جنيها للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، قناة السويس، سايب،العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، نكست، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.