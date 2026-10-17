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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم في مصر.. فارق الأسعار يصل إلى جنيه تقريبًا

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، مع استمرار مستويات الأسعار المسجلة في آخر يوم عمل بالبنوك، وسط تفاوت بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

أقل سعر للدولار في مصر

سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للدولار، عند 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع، يليه بنك قطر الوطني QNB بسعر 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي في مقدمة البنوك الأعلى سعرًا للدولار، مسجلًا 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

وبذلك يبلغ الفارق بين أعلى وأقل سعر معلن للبيع 97 قرشًا، وفقًا للأسعار الواردة للبنكين.

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.41 جنيه للشراء و53.54 جنيه للبيع.

وسجل الدولار 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع في بنوك أبو ظبي الأول والبركة وأبو ظبي التجاري.

أسعار الدولار في باقي البنوك

وصل سعر الدولار إلى 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع في بنوك التعمير والإسكان وHSBC وبيت التمويل الكويتي وفيصل الإسلامي.

كما سجل 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع في بنوك المصرف المتحد وقناة السويس وسايب والعقاري المصري العربي والعربي الأفريقي الدولي والكويت الوطني والتنمية الصناعية والإسكندرية ومصر ونكست والتجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي والأهلي الكويتي والأهلي المصري.

استقرار الأسعار خلال إجازة البنوك

استقرت أسعار الدولار دون تغيير منذ آخر يوم عمل بالبنوك يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع تعطيل العمل بالقطاع المصرفي حتى مساء اليوم السبت، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

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