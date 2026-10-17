سعر الدولار اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية.. الأخضر عند 53.65 جنيه

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، دون تغيير عن مستويات آخر يوم عمل بالبنوك، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.41 جنيه للشراء و53.54 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن.

أقل سعر للدولار في البنوك

جاء أقل سعر للدولار في بنك كريدي أجريكول، ليسجل 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع، بينما سجل السعر في بنك قطر الوطني QNB نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار نحو 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع في بنوك أبو ظبي الأول والبركة وأبو ظبي التجاري.

وبلغ متوسط سعر الدولار نحو 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع في بنوك التعمير والإسكان وHSBC وبيت التمويل الكويتي وفيصل الإسلامي.

كما سجل الدولار 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع في بنوك المصرف المتحد وقناة السويس وسايب والعقاري المصري العربي والعربي الأفريقي الدولي والكويت الوطني والتنمية الصناعية والإسكندرية ومصر ونكست والتجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي والأهلي الكويتي والأهلي المصري.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة.

إجازة البنوك المصرية

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تعطيل العمل بالبنوك المصرية اعتبارًا من مساء الخميس الماضي وحتى مساء اليوم السبت، بمناسبة بدء مواعيد العمل في الجهاز المصرفي، على أن تعود البنوك إلى العمل وفقًا للمواعيد المقررة.