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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول هذه المشروبات تسبب الصلع.. دراسة صادمة

مشروبات تسبب الصلع
مشروبات تسبب الصلع عند الرجال

يعتبر الصلع عند الرجال أمى مرتبط بالجينات، والمشاطل الصحية، وقد أفادت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جامعة تسينجهوا الصينية، أن تناول مشروبات الطاقة والقهوة والشاي المحلى بشكل منتظم قد يكونون أكثر عرضة لتساقط الشعر.

مشروبات تسبب الصلع عند الرجال

وافاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تساقط الشعر كان أكثر شيوعاً بنسبة 30% عند الأشخاص الذين يتناولون مشروبات الطاقة والقهوة والشاي المحلى بشكل منتظم.

 

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وأكد الباحثون، أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية أكثر عرضة لخطر تساقط الشعر، والصلع، وفقا لما نشؤ في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

مشروبات تسبب الصلع عند الرجال

 

وفي المتوسط، تناول الرجال الذين أبلغوا عن تساقط الشعر 12 مشروباً محلى أسبوعياً، مقارنة بسبعة مشروبات محلاة أسبوعياً للرجال الذين لم يتعرضوا لتساقط الشعر.

وأوضحت بأن الرجال الذين شربوا أكثر من مشروب محلى في اليوم الواحد كانوا أكثر عرضة بنسبة 42 % للإصابة بتساقط الشعر،

الصلع الرجال مشروبات الطاقة القهوة الشاي المحلى

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