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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

علاج الضغط المنخفض
علاج الضغط المنخفض في المنزل  

نادرًا علاج الضغط المنخفض في المنزل ضروريًا في حالة انخفاض ضغط الدم الذي لا تصحبه أعراض أو تصحبه أعراض طفيفة فقط.

 

علاج الضغط المنخفض في المنزل

 

أما إذا تسبب الضغط المنخفض في ظهور أعراض، فيتوقف العلاج على سبب المرض، وقد يوصي الطبيب بتغيير العلاج أو إيقافه أو خفض الجرعة. ولا تبادر إلى تغيير العلاج أو إيقافه دون الرجوع إلى طبيبك أولاً.

 

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ولكن إذا لم يكن الضغط المنخفض واضحًا أو لا يوجد علاج متاح، فيكون الهدف عندئذ رفع ضغط الدم وتخفيف الأعراض، وهناك عدة طرق لفعل ذلك بناءً على العمر والحالة الصحية، وتشمل طرق علاج الضغط المنخفض في المنزل، بهذه الطرق، وهي :

_ زيادة الملح في الطعام، ويوصي الخبراء عادةً بتقليل الملح لأنه يمكن أن يؤدي إلى رفع ضغط الدم، بل ويرفعه أحيانًا بدرجة هائلة. وقد يكون هذا مفيدًا لذوي ضغط الدم المنخفض. ولكن الزيادة المفرطة في الملح قد تؤدي إلى فشل القلب، وخاصة بين البالغين الأكبر سنًّا. لذا من المهم أن تستشير طبيبك قبل زيادة الملح.

 

علاج الضغط المنخفض في المنزل

 

_ الإكثار من شرب الماء؛ حيث تزيد السوائل حجم الدم وتساعد في الوقاية من الجفاف، وهما عاملان مهمان في معالجة انخفاض ضغط الدم.

 

_ ارتداء الجوارب الضاغطة، ويُطلق على هذه الجوارب المرنة، وتُستخدم عادةً لتخفيف الألم وتقليل تورم دوالي الأوردة. كما تحسِّن من تدفق الدم من الساقين إلى القلب، ولكن بعض الناس يتحملون ارتداء مشدات البطن المطاطية أكثر من تحملهم ارتداء الجوارب الضاغطة

 

_ يمكن استخدام العديد من الأدوية لعلاج الضغط المنخفض الدم .

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