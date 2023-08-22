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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

النساء أكثر احترافية
النساء أكثر احترافية في ركن السيارات من الرجال

اغلب الرجال لا يعتقدون بأن النساء لهم قدرة احترافية على القيادة، وقد كشفت دراسة ءجديدة أجراها باحثوت من هيئة فوربس لبتأمين ببريطانيا، أن النساء افضل في ركن السيارات من للرجال.

 

النساء أكثر احترافية في ركن السيارات من الرجال

 

وتتبع الباحثون المشرفون على الدراسة، حوالي  2000 شخص ومعرفة مدى تعرض كل منهم لصدم السيارة عند الركنة من كلا الجنسين، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل البريطانية.

 

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ووجدت الدراسة، أن الرجال أكثر عرضة بـ50% لصدم الحواجز أو السيارات المركونة عند البحث عن ركنة، بينما وقعت معدلات حوادث أقل في حالة ركن النساء لسيارتهم.

وأضافت الدراسة، أن الرجال أكثر عرضة لتكرار حوادث الركنات بـ8% إضافية عن المعدل الخاص بالنساء، بينما تسبب 6% من الرجال بـ7 حوادث بنفس السنة عند ركن السيارة مقابل 4% من النساء.

 

النساء أكثر احترافية في ركن السيارات من الرجال

 

ورغم حوادث الرجال، إلا أنهم تفوقوا على السيدات في الثقة بالنفس، إذ يرى 53% من الرجال أنفسهم سائقين محترفين مقابل 37% من النساء يعتقدن ذلك الرأي في أنفسهن.

 

وأوضحت الدراسة، أن معدلات الحذر متشابهة بين الرجال والنساء، إذ يفضل 18% من الفريقين تجنب الركنات الصعبة؛ ابتعادا عن التعرض لسخرية الأشخاص المحيطين.

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