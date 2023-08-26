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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من الأجمل ؟ ... أحلام و بوسي شلبي بنفس الفستان| شاهد

أحلام و بوسي شلبي
أحلام و بوسي شلبي

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في جدة.

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تألقت أحلام بإطلالة غير تقليدية، حيث ظهرت بفستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأصفر المطرز بالكامل،أتسمت أكمام الفستان بالريش الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

وقد حمل فستان أحلام خلال إحيائها حفلا غنائيا في جدة توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، وكشف التصميم عن قوامها المثالي أيضا، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

لفتت أحلام الأنظار بمجموعة من المجوهرات الألماسية، كما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا  على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للإعلامية بوسي شلبي عندما ظهرت في إحدى المناسبات بفستان يشبه التصميم الذي ارتدته أحلام أمس.

أحلام و بوسي شلبي
أحلام و بوسي شلبي
أحلام و بوسي شلبي
أحلام و بوسي شلبي
أحلام و بوسي شلبي
أحلام و بوسي شلبي
أحلام و بوسي شلبي
أحلام و بوسي شلبي
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