بفستان مبهج.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها على البحر

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها على البحر.

تألقت دنيا سمير غانم في الصور بفستان عصري، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بنقوشات الورد التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

ظهرت دنيا سمير غانم حافية القدمين، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات واعتمدت على البساطة مما كشف عن ذوقها الراقي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.