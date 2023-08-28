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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

نساء هذه الأبراج
نساء هذه الأبراج الأكثر قوة|أحذر منهن

النساء في الواقع أقوياء جدًا لأنهن لا يلعبن عدة أدوار فقط ، بل إنهن أيضًا يوازنن حياتهن ويتعاملن مع أشياء كثيرة في نفس الوقت، فيما يلي قائمة ببعض أقوى القيادات النسائية على أساس علم الفلك و  الأبراج.

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النساء الأكثر قوة

-برج الثور

برج الثور من أفضل الأبراج الأنثوية التي تمتلك كل ما في وسعها من قوة وإرادة لتحقيق ما ترغب فيه، النساء المولودات تحت هذا البرج لديهن طريقة مختلفة في النظر إلى الحياة لم يمتلكها أي شخص آخر، لذلك إذا مارست هذه الجودة في كل ما تفعلينه، ستحققين أحلامك بالتأكيد، يمكنك تخيل الأشياء بشكل مختلف مقارنة بالآخرين مما يمكن أن يحقق أحلامك.

-برج العقرب

تعيش نساء برج العقرب بشغف كبير وهو مفتاح النجاح،  سيساعدك صبرك على تحقيق أهدافك المحددة، الصبر والأمان الموجود فيك فضيلة تجعلك متميزًا عن الآخرين، إذا كنت تنوي، يمكنك الوصول إلى قمة الجبل، لذلك لا تستسلم أبدًا، يعتبر برج العقرب من الأبراج الأنثوية القوية.

-برج الأسد

قد يصفك الأشخاص بالكسل، لكن مواليد برج الأسد هم الأكثر تصميمًا، لديك القدرة على تحقيق الأشياء التي طالما تخيلتها، لذا لا تشك في نفسك أبدًا، يجب أن تتدرب على الثقة بالآخرين وعندما يختلف معك شخص ما فلا يجب أن يؤثر ذلك عليك نفسياً، وبهذا الموقف يمكنك تحقيق كل أهدافك وأحلامك، أنتي من الأبراج الأنثوية القوية.

-برج الدلو

يمكنك تحقيق أي شيء في الحياة دون مساعدة أحد، التشبث بالأشياء ليس جيدًا في كثير من الأحيان، يجب أن تقاتل من أجل معتقداتك وتمضي قدمًا، لكن يجب ألا تنسى الاستماع للآخرين لأنه سيكون مفيدًا عندما تكون في أمس الحاجة إليهم.

-برج الجدي

إناث الجدي هي الأفضل، إنهم لا يتخلون أبدًا عن أي من رغباتها وطموحاتها، يمكنك بالتأكيد الوصول إلى القمر إذا كنت ترغبي في ذلك، أنتي مدمنة عمل، وقائدة عظيمة،  برج الجدي هو أقوى برج أنثوي، استمري  في العمل الجاد ولا تشكي في أن تصبحي مليونيرًا.

المصدر: timesofindia

النساء النساء الأكثر قوة الأبراج برج العقرب -برج الثور برج الأسد

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