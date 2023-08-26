اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

اعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا تستمر في الظهور في عدة أجزاء من العالم، ويخضع المتحور الجديد، BA.2.86، للمراقبة الدقيقة من قبل مسؤولي الصحة في جميع أنحاء العالم بسبب العدد الكبير من الطفرات التي يحملها، وحتى الآن تم تسجيل حالات الإصابة بـ المتحور الجديد في إسرائيل والدنمارك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفقًا لمنظمة تعقب الفيروسات العالمية GISAID، انتشار صغير جدا في الوقت الراهن.

"يُظهر المتحور الجديد BA.2.86 قفزة تطورية غير مسبوقة مع ما يقرب من 34 طفرة جديدة، مقارنة بالمتغير الفرعي Omicron BA.2، الذي تسبب في الموجة الثالثة ، إلى جانب BA.1." وقال الدكتور راجيش كارياكارتي، منسق ماهاراشترا لتسلسل الجينوم وعالم كبير في كلية الطب BJ، لـ TOI، فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للمتحور الجديد فيروس كورونا BA.2.86، وفقًا لخبراء الصحة: ​

-​ارتفاع في درجة الحرارة​

الحمى هي علامة على أن الجسم يحاول محاربة العدوى، ولهذا السبب، فهو أحد الأعراض الشائعة لـCOVID-19، يمكن أن تبدأ الحمى في أي مكان من يومين إلى أسبوعين بعد التعرض لفيروس كورونا. ومع ذلك، لن يصاب كل من يصاب بمرض كوفيد-19 بالحمى.

-السعال​

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، يعد السعال الجاف أحد أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا ومع ذلك، قد يعاني بعض المرضى من السعال المصحوب بالبلغم، ومن المهم استشارة الطبيب، خاصة إذا استمر السعال.

-البرد و الأنفلونزا

بعض أعراض فيروس كورونا الأكثر شيوعًا هي مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد، مثل التهاب الحلق أو سيلان الأنف.

-فقدان حاسة الشم و/أو التذوق​

إذا واجهت هذه الأعراض، فقد يكون مذاق الطعام لطيفًا أو مالحًا أو حلوًا أو معدنيًا، لا تستمر هذه التغييرات عادةً لفترة طويلة، إلا أنها قد تؤثر على شهيتك.

المصدر: timesofindia

اعراض المتحور الجديد

اعراض المتحور الجديد لكورونا

المتحور الجديد لكورنا تسبب بشكل رئيسي في ارتفاع معدلات الإصابة في الدنمارك وإسرائيل والولايات المتحدة لديه ما يصل إلى 36 طفرة مقارنة بمتغير Omicron الفرعي XBB.1.5.

وبعد فترة هدوء، ظهرت أنباء عن ظهور المتحور الجديد لكورونا في المملكة المتحدة والصين ودول أخرى، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن سلالة كوفيد الجديدة EG.5 أو Eris التي أدت إلى زيادة عدد الحالات في المملكة المتحدة باعتبارها متغيرًا مثيرًا للاهتمام، تم تصنيف سلالة كوفيد أخرى تسمى BA 2.86 والتي تم اكتشافها لأول مرة في 24 يوليو على أنها "متغير تحت المراقبة".

وفي 17 أغسطس تسبب المتحور الجديد لكورونا بشكل رئيسي في ارتفاع حاد في الإصابات في الدنمارك وإسرائيل والولايات المتحدة؛ تتشابه أعراضه إلى حد ما مع سلالات كوفيد السابقة، وأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) أنها تراقب عن كثب هذا البديل. يحتوي المتحور الجديد لكورونا على ما يصل إلى 36 طفرة من متغير Omicron الفرعي XBB.1.5 المسيطر حاليًا، وقد أثار العدد الهائل من الطفرات قلق الخبراء بشأن الارتفاع الكبير في الحالات مقارنة بالموجات السابقة.

و"تراقب منظمة الصحة العالمية (WHO) حاليًا المتحور الجديد لكورنا الذي يحتوي على الكثير من الطفرات، ويطلق على هذا البديل، الذي يسبب العدوى حاليًا في الدنمارك وإسرائيل والولايات المتحدة، اسم BA2.86، عدد الطفرات هائل "يمكن أن يزيد من قابلية الانتقال والطبيعة المستضدية، وقد أدى مدى الانتشار والتغيرات الكبيرة في بنية السنبلة إلى وصفها بأنها "متغير تحت المراقبة"،" كما قال الدكتور شارو دوت أرورا، أخصائي الأمراض المعدية والطبيب الاستشاري في AmeriHealth، المستشفى الآسيوي، اتش تي ديجيتال.

أعراض المتحور الجديد لكورنا

وقال الدكتور أرورا: "حتى الآن، أعراض المتحور الجديد لكورنا هي تقريبًا نفس أعراض السلالة السائدة حاليًا لـ Omicron XBB 15 والتي تشمل الحمى والسعال والصداع وآلام الجسم والتعب وعدم الراحة في البطن".

ووفقًا للتقارير التي تم إجراؤها في Texas Methodist، فإن BA 2.86 قيد الدراسات لفهم تقارب مستقبلات ACE 2، والتي ستحدد مدى انتشاره وخطورة الحالات.

المصدر: hindustantimes

اعراض المتحور الجديد لكورونا

اعراض المتحور الجديد وعلاجه

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا تسببت في ذعر العديد من الأشخاص بالأخص لسرعة أنتشار المرض وتشابه أعراضه بدور البرد والأنفلونزا.

اعراض المتحور الجديد

حالات المتحور الجديد المصابة المبلغ عنها حتى الأن هي في معظمها من الشباب وتعاني من أعراض خفيفة من الحمى والسعال ولن تختلف عن متغيرات الأخرى، نظرًا لمحدودية البيانات حاليًا، لا يتمكن الباحثون من التوصل إلى أعراض معينة أو جديدة تتعلق بالمتحور الجديد.

سجلت أعراض المتحور الجديد الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى والسعال، وكان فقدان حاسة الشم أقل شيوعًا لدى المرضى المصابين.

وفقًا للحالات المسجلة مؤخرًا، هذه بعض الأعراض الشائعة لـ المتحور الجديد المُبلغ عنها:

سيلان الأنف

صداع

تعب

العطس

إلتهاب الحلق

السعال المستمر

قشعريرة أو قشعريرة

حمى

ما هي خيارات العلاج المتاحة لعلاج المتحور الجديد

إذا أصبت بعدوى المتحور الجديد ، وكانت الأعراض خفيفة بما يكفي بحيث لا تتطلب رعاية في المستشفى، خذ قسطًا من الراحة وعالج الأعراض الخفيفة في المنزل والتزم بالحجر الصحي الذاتي الصارم لمدة 7 أيام لتجنب المزيد من الانتشار.

المصدر: pacehospital.