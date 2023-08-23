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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا يوجد له أعراض جديدة.. الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن متحور كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد أعراض معينة تميز المتحور الجديد من فيروس كورونا، وله نفس أعراض إصابة الجهاز التنفسي العلوي من ارتفاع درجات الحرارة وانسداد الأنف والإعياء والصداع، بالإضافة إلى وجود آلام في المعدة.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن فقدان حاسة الشم والتذوق لم تعد منتشرة وظاهرة بكثرة في الإصابات الأخيرة، للمتحور الجديد، منوها بأن الحالات المصابة بالمتحور الجديد في مصر كانوا يعانون من أعراض خفيفة.

 

واسترسل: الإصابة بالمتحور الجديد تأثيرها ليس أشد من المتحورات السابقة أو تستدعي الدخول للمستشفيات أو العنايات المركزة.

وأكمل:  لم يثبت أنه يؤدي لارتفاع في معدلات الوفاة ومنظمة الصحة العالمية تقول إن الخطورة الصحية للمتحور منخفضة والاهتمام منصب في قدرته على الانتشار السريع واختراق الجهاز المناعي.

وأوضح أن لقاحات كورونا المتواجدة قادرة على تخفيف حدة الفيروس، وتقليل معدلات الوفاة، مناشدا أصحاب الامراض المناعية وكبار السن بالحصول على الجرعة المعززة من اللقاح.

الصحة وزارة الصحة فيروس كورونا الجهاز التنفسي كورونا

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