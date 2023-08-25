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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجدي بدران يكشف سر انتشار المتحورات الجديدة من كورونا

مجدي بدران
مجدي بدران

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا ينتشر في المجتمعات التي تغيب الثقافة فيها، محذرا من مغبة عدم ارتداء الكمامة وعدم غسل الأيدي والاحتكاك بين المواطنين، ومشددًا على أهمية التباعد بين الناس مترين على الأقل في هذا الصدد، وضرورة التهوية داخل الأماكن المغلقة والبيوت.

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وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية يارا مجدي على قناة «إكسترا نيوز»، أن انتشار الفيروس والمتحورات يؤدي إلى حدوث طفرات، لأنه كلما زاد معدل الانتشار زاد معدل الطفرات والمتحورات، وهو ما جعل متحور أوميكرون ينتج عنه 22 متحورا فرعيا انتشرت في الصيف. 


وتابع: «الولايات المتحدة الأمريكية تشهد زيادة في عدد الإصابات بالمستشفيات، والخطر يكمن فيما قد يحدث في أشهر فصلي الخريف والشتاء».

 

وأكد، أنه من الثابت علميا أن التطعيمات الموجودة في مصر كافة تحمي من المضاعفات والدخول في المستشفيات والوفيات، وبالتالي فإن من تأخروا 6 شهور يمكنهم الحصول على الجرعة التعزيزية، وبخاصة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والقلب أو المدخنين أو المصابين بالسمنة.

 

وواصل: «الوضع في مصر مطمئن وجيد جدا، ولكننا نعيش في كوكب رفع رايات التحذير من المتحورات الجديدة التي تنشأ نتيجة غياب التدابير الوقائية، ومازالت التطعيمات آمنة وفعالة في الحد من شدة الأعراض».

مجدي بدران المتحور الجديد الجمعية المصرية للحساسية كورونا فيروس كورونا

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