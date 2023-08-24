عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقوى من أوميكرون.. متحور جديد لفيروس كورونا ينتشر في عدة دول| تفاصيل

فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد

قال مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية إن إحدى سلالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" شديدة التحور وتحمل اسم (بي.إيه.2.86) رُصدت في سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا.

 

وذكرت وكالة رويترز أنه لدى متحور (بي.إيه.2.86)، أحد متحورات أوميكرون، أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من هيكل الفيروس مقارنة بالمتحور (إكس.بي.بي.1.5) الأكثر انتشارا في أغلب عام 2023، وهو عدد طفرات يتساوى تقريبا مع متحور أوميكرون الذي تسبب في عدد إصابات قياسي بالمقارنة مع سلفه.

 

ورُصد لأول مرة في الدنمارك في يونيو الماضي وبعدها في عدد من الدول لدى مرضى تظهر عليهم أعراض الإصابة وفي الفحوصات التقليدية في المطارات وفي عينات من مياه الصرف.

 

وقال 12 عالما من أنحاء العالم إنه على الرغم من أهمية تتبع المتحور (بي.إيه.2.86)، فمن غير المرجح أن يتسبب في موجة جارفة من الإصابات والوفيات الشديدة نظرا لتحصين اللقاحات للدفاعات المناعية في أنحاء العالم ولحدوث إصابات سابقة.

 

وقالت ماريا فان كيرخوفه رئيسة المختصين الفنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية "ما تزال الأعداد ضئيلة"، وذلك خلال أولى مقابلاتها حول (بي.إيه.2.86).

 

وأضافت أن عدم ارتباط الحالات المعروفة ببعضها بعضا يشير إلى أن المرض يتفشى بالفعل على نطاق أكبر بكثير، وبالتحديد بسبب تراجع مراقبة تفشي المرض في أنحاء العالم.

ويختبر علماء مدى كفاءة لقاحات كوفيد-19 الحديثة في مكافحة المتحور (بي.إيه.2.86). وأشارت كيرخوفه إلى أن اللقاحات أفضل في منع اشتداد المرض والوفاة منها في منع تجدد الإصابة.

الولايات المتحدة وبريطانيا سلالات فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة في كمبوند راقٕ| مفاجأة بواقعة المتهمة بطعن زوجها.. الضحية حاول إخفاء الحادث قبل وفاته

حرام عليكي هتتخض| أول رد فعل من ابنة أسما شريف منير بعد حلاقة والدتها لشعرها

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب محافظة تركية

ترامب يعلن موعد اعتقاله في أتلانتا

بعد عضوية مصر.. أول تعليق من أمريكا على انضمام دول جديدة لبريكس

مجرمو حرب.. اتهام المخابرات الأمريكية والبنتاجون بالتضحية بـ الجيش الأوكراني

البيت الأبيض يكشف موعد الإفراج عن الأصول الروسية المجمدة.. تفاصيل

تفاصيل لأول مرة.. البنتاجون يكشف عن مفاجأة بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر

أول تعليق من بيلاروس بعد تأجيل طلبها بالانضمام إلى بريكس

تصرفت بغباء.. الدوما الروسي ينتقد فرض عقوبات أمريكية على والدة رئيس الشيشان

ترشيحاتنا

سرقوها من مدينة نصر.. القبض على أصحاب فيديو إضرام النيران في أسلاك الكهرباء

تجنب السجن المؤبد.. حالات الإعفاء من العقوبة بجريمة حرق الممتلكات العامة

نقلة كبيرة.. مدبولي يهنئ رئيس الجمهورية والمصريين على دعوة زعماء البريكس بالإجماع

محمد علي جابين يبدع في أنشودة قمر .. فيديو خاص

انفجارات عنيفة تهز مدينة زابوروجيا.. وسماع دوي صافرات الإنذار

عواقبه وخيمة على المنطقة.. الجزائر تحذر من التدخل العسكري في النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

أرخص عشاء.. طريقة عمل الفطير المقلي باللبن

بدون تكاليف.. طريقة عمل الطعمية

فيديو

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

تفاصيل قرارات جمهورية اليوم في هذا الشأن .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ