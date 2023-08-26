تناولها فورا| هذه المعادن والفيتامينات تقي من السرطان

يعد السرطان أحد أكثر الأمراض غير المعدية شيوعًا، والتي تودي بحياة الملايين في جميع أنحاء العالم سنويًا، ولطالما حث خبراء ووكالات الصحة الأشخاص على تحديد الأعراض المبكرة للمرض من أجل التشخيص والعلاج الفوري.

وينصح الأشخاص أيضًا باتباع الإجراءات الوقائية من السرطان مثل تناول طعام صحي، واتباع نمط حياة خالٍ من التدخين وشرب الكحول، وما إلى ذلك، وفي هذه المقالة سنناقش المعادن والفيتامينات المختلفة التي لها القدرة على منع النمو السرطاني في الجسم.

- فيتامين أ، ج، هـ

هذه الفيتامينات هي مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، والتي يمكن أن تساهم في تطور السرطان، فيتامين C وE لديهم القدرة على تثبيط الطفرات والتسرطن، ومن المعروف أنها توقف نمو الخلايا السرطانية وتلف الحمض النووي الناجم عن المواد المسرطنة، تشمل الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات الفواكه (الحمضيات والتوت) والخضروات (الجزر والسبانخ والقرنبيط) والمكسرات.

-فيتامين د

فيتامين د مهم للحفاظ على عظام قوية ونظام مناعة صحي، تشير بعض الدراسات إلى أن مستويات فيتامين د الكافية قد تكون مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وقد عملت العديد من الدراسات على إيجاد صلة بين فيتامين د ودوره في الوقاية، وجدت دراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات فيتامين د3 بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الجلد وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي، تشمل المصادر الطبيعية لفيتامين د التعرض لأشعة الشمس والأسماك الدهنية (السلمون والماكريل) والأطعمة المدعمة.

-فيتامين ك

يُعرف فيتامين K بدوره في تخثر الدم، لكن الأبحاث الناشئة تشير أيضًا إلى أنه قد يكون له خصائص مضادة للسرطان، هناك أدلة قائمة على الدراسات أن العلاج بفيتامين K يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية، تعتبر الخضروات الورقية الخضراء، مثل الكرنب والسبانخ، مصادر جيدة لفيتامين ك.

-السيلينيوم

السيلينيوم هو معدن نادر يعمل كمضاد للأكسدة ويشارك في إصلاح الحمض النووي، وجدت مراجعة لـ 13 دراسة، في كوكرين، انخفاضًا بنسبة 31٪ في خطر الإصابة بالسرطان وانخفاضًا بنسبة 45٪ في خطر الوفاة بسبب السرطان في المجموعات التي لديها أعلى مدخول من السيلينيوم، يوجد في الأطعمة مثل الجوز البرازيلي والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة.

-​الزنك​

الزنك ضروري لوظيفة المناعة ونمو الخلايا، في حين أن الأبحاث حول خصائصه المباشرة في مكافحة السرطان محدودة، فإن الحفاظ على مستويات كافية من الزنك مهم للصحة العامة، للزنك أيضًا تأثير وقائي على السرطان نظرًا لدوره في تنظيم الإجهاد التأكسدي. ومع ذلك، فإن تناول جرعات أعلى من الزنك يمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، الأطعمة مثل اللحوم والبقوليات والمكسرات توفر الزنك.

-فيتامين ب

تلعب فيتامينات ب المختلفة، مثل ب6، وب12، والنياسين (ب3)، أدوارًا في استقلاب الخلايا وإصلاح الحمض النووي، ويمكن العثور عليها في مجموعة واسعة من الأطعمة، بما في ذلك اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والحبوب الكاملة والبقوليات، حمض الفوليك ضروري لانقسام الخلايا وتخليق الحمض النووي، يوجد في الخضار الورقية والبقوليات والحبوب المدعمة، تناول كمية كافية من حمض الفوليك مهم للوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.

-المغنيسيوم​

يشارك المغنيسيوم في مئات التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم وهو ضروري للحفاظ على الصحة العامة، وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات، وجد الباحثون أن المغنيسيوم له تأثير سلبي على النمو السرطاني، ويوجد المعدن بكثرة في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضروات الورقية.

المصدر: timesofindia.