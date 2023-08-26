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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريع الانتشار.. أعراض تميز الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

أبرز اعراض متحور
أبرز اعراض متحور كورونا الجديد EG.5

يشعر الاشخاص حول العالم خاصة في أمريكا وبريطانيا بالقلق والخوف بعد ظهور متحور كورونا الجديد EG.5، والذي أصبح الأكثر انتشارا في اكثر من دوله حول العالم.

أبرز اعراض متحور كورونا الجديد EG.5


وافادت منظمة الصحة العالمية، أن سلالة كورونا الجديدة الناتجة عن متحور من نوع «سارس - كوفيد-2»، ليس لها أعراض مختلفة بشكل كبير عن «كوفيد- 19»، التي تتصمن الحمى والقشعريرة والتهاب الحلق.

 

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

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ويعد متحور كورونا الجديد EG.5 الأكثر انتشارا في عدة دول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا لما نشر في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وقالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية، ان ابرز خصائص متحور كورونا الجديد EG.5، بأن يملك قدرة متزايدة على الانتقال؛ حيث أنه ظهر حتى الآن في 51 دولة.

ومن أبرز أعراض متحوى كورونا الجديد EG.5  والتي تختلف عن المتحورات السابقة، وتكل ما يلي :

- الحمى

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- السعال

- آلام الجسم

- آلام العضلات

- التعب

- ضيق التنفس

- الصداع

- فقدان الشم

- فقدان التذوق

 

أبرز اعراض متحور كورونا الجديد EG.5

 

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن الأعراض الأقل شيوعا، التي تدل على الإصابة بمتحور كورونا الجديد، وتشمل ما يلي :

_ آلام العضلات وثقل الذراعين أو الساقين

_ التعب الشديد أو التعب

_ سيلان أو انسداد الأنف أو العطس

_ صداع

_ التهاب العينين

_ دوخة

_ سعال جديد ومستمر

_ ضيق أو ألم في الصدر

_ صوت أجش

_ خدر أو وخز

_ فقدان الشهية، غثيان، قيء، ألم بطني أو إسهال

_ فقدان أو تغير حاسة التذوق أو الشم

_ صعوبة النوم

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