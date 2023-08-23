من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

صرحت وزارة الصحة المصرية بوجود إصابتين من متحور كورونا الجديد EG.5 في مصر، وهو ما آثار الرعب والخوف في قلوب الكثيرين، خوفا من انتشاره بشكل كبير كما حدث مع كوفيد _ 19.
فئات أكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5
وهناك لعض الفئات هم الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5، بالإضافة ألى أن الأصابة وحدوث مضاعفات خطيرة، و من ابرزهم ما يلي :
_الأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 65 عامًا
_ مرضى ضعف المناعة
_الذين يعانون من حالات طبية
ويمكن لبعض الإجراءات الإحترازية أن تحد منعدد المصابين بمتحور كورونا الجديد EG.5 ، ومعرفة كيفيه الوقاية منه، وبالأخص للأشخاص الأكثر عرضه لها ولسابق ذكرهم، وتشمل الإجراءات التالي :
_ غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر
_ البقاء في المنزل عند المرض
_ تجنب الاتصال مع المرضى
_ التهوية الجيدة للمنزل
_ ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
_ تغطية الأنف عند السعال والعطس