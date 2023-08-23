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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

فئات اكثر عرضة للإصابة
فئات اكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5  

صرحت وزارة الصحة المصرية بوجود إصابتين  من متحور كورونا الجديد EG.5 في مصر، وهو ما آثار الرعب والخوف في قلوب الكثيرين، خوفا من انتشاره بشكل كبير كما حدث مع كوفيد _ 19.

 

فئات أكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5  

 

وهناك لعض الفئات هم الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5، بالإضافة ألى أن الأصابة وحدوث  مضاعفات خطيرة، و من ابرزهم ما يلي :

_الأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 65 عامًا

_ مرضى ضعف المناعة

_الذين يعانون من حالات طبية

 

فئات اكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5  

 

ويمكن لبعض الإجراءات الإحترازية أن تحد منعدد المصابين بمتحور كورونا الجديد EG.5 ، ومعرفة كيفيه الوقاية منه، وبالأخص للأشخاص الأكثر عرضه لها ولسابق ذكرهم، وتشمل الإجراءات التالي :

_ غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر

_ البقاء في المنزل عند المرض

_ تجنب الاتصال مع المرضى

_ التهوية الجيدة للمنزل

_  ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

_ تغطية الأنف عند السعال والعطس

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